Москва, 18 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись от российского газа, но необратимые процессы начали наступать у них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Президент РФ Владимир Путин

«Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать», — сказал российский лидер.

По его словам, промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия, и где энергоносители дешевле оказались.

«Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Всё это повышает стоимость», — указал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС не будет продлевать транзит газа из России через Украину. Она сказала, что Европа не заинтересована в продлении соглашения, которое завершается в конце 2024 года, в ЕС «научились жить без российского газа».

Член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал США ненадёжным поставщиком газа. Действующая администрация США, по его мнению, ставит экосоциалистическую идеологию климатической истерии выше надёжных международных торговых отношений. Парламентарий считает российский трубопроводный газ самой надёжной альтернативой поставкам СПГ.

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артём Студенников отметил, что отказ Европы от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом отразился на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, сказал эксперт.

Европейские страны, заменив российское голубое топливо на сжиженный природный газ из Соединённых Штатов Америки, создали риски для своей энергетической системы, считает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джозеф Айра. А беседе с Bloomberg он высказал предположение, что зависимость Европы от СПГ из США в ближайшие годы будет только расти, если существенную долю рынка вновь не займёт российский газ.