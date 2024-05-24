Минск, 24 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась, заявил 24 мая президент России Владимир Путин.

РИА Новости Владимир Зеленский

Вопрос о том, с кем именно на Украине теперь вести переговоры — не праздный, отметил глава российского государства на совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции в Минске.

Путин напомнил, что из переговорного процесса ранее вышла сама Украина с подачи своих «западных хозяев».

«С кем вести переговоры, конечно, вопрос непраздный. Конечно, мы отдаём себе отчет в том, что легитимность действующего главы (украинского — Прим. ред.) государства закончилась», — сказал Путин.

России необходимо понять, с кем на Украине можно иметь дело в случае возобновления переговоров, чтобы этот диалог мог завершиться юридически обязывающими документами, пояснил президент. На этот вопрос должна ответить прежде всего политическая и правовая система Украины, в частности парламент и Конституционный суд, сказал президент.

Мирные переговоры с Украиной должны быть возобновлены и должны основываться на здравом смысле, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая новоизбранный глава украинского государства должен был принять присягу, однако выборы были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее отмечал: все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия Зеленского истекают и он теряет свою легитимность. Российский дипломат подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов и подписание любых документов с политическими лидерами, утратившими легитимность, «противоречат здравому смыслу».

В разговоре с ИА Регнум политолог и журналист Юрий Светов ранее отметил, что пока США считают Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для коллективного Запада, включая ООН.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году