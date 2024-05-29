Грайворонский район, Белгородская область, 30 мая, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Линия электропередачи получила повреждения в Грайворонском городском округе Белгородской области в результате обстрела ВСУ, сообщил 30 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Σ64 Линия электропередачи

Он уточнил, что после этого в сёлах Дорогощь и Смородино частично пропало электроснабжение.

«Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино», — написал глава области в своём Telegram-канале.

Гладков также отметил, что при обстреле никто не пострадал. Губернатор добавил, что аварийно-восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 28 на 29 мая ВСУ использовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), чтобы сбросить взрывные устройства на жилые дома в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области. При этом российские военные смогли сбить один из коптеров.

Из-за ударов ВСУ начались пожары в двух домах, трёх дворовых постройках и гараже. Возгорания удалось ликвидировать.

Вечером 29 мая украинские войска атаковали беспилотниками-камикадзе село Новостроевка-Вторая и посёлок Доброполье Грайворонского городского округа. В последнем повредило газовую трубу в одном из частных жилых домовладений.