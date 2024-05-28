Калининград, 28 мая, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В Калининграде завершились переговоры главы «Росатома» Алексея Лихачёва и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Встреча в вип-зале аэропорта Храброво длилась более трёх часов, сообщили в госкорпорации.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

«Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций», — сообщили в «Росатоме».

В ходе встречи Лихачёв подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что киевский режим регулярно устраивает провокации. Глава «Росатома» отметил, что, несмотря на провокации и прямые угрозы со стороны ВСУ, персонал станции делает всё для поддержания безопасности объекта.

Лихачёв в разговоре с Гросси коснулся взаимодействия с экспертами МАГАТЭ, находящимися на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ со своей стороны проинформировал, как оценивает ситуацию на ЗАЭС. Участники встречи обсудили аспекты сотрудничества России и международного агентства, в том числе перспективы развития мировой ядерной энергетики.

Главы «Росатома» и МАГАТЭ подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе.

По итогам встречи Лихачёв заявил о необходимости донести до людей реальное положение дел на ЗАЭС. Он назвал обстрелы станции со стороны ВСУ единственным фактором риска, значимым для безопасности объекта. Российская сторона хотела бы, чтобы МАГАТЭ стало «ещё одним справедливым каналом» по доведению информации о ЗАЭС до мирового сообщества.

Как сообщало ИА Регнум, Гросси утром 28 мая прилетел в Храброво на переговоры с главой «Росатома» по теме ситуации на ЗАЭС. За десять дней до этого Гросси сообщил о планах побывать в России в мае и провести переговоры по техническим аспектам работы ЗАЭС.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина 27 мая сообщила об ударах ВСУ по городу Энергодару, на территории которого находится станция. По её данным, ВСУ нанесли из артиллерии пять ударов. В результате два сотрудника компании «Тепловодоканала» пострадали.