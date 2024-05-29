Москва, 29 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Внесение изменений в налоговую систему России — серьёзная и востребованная инициатива, сообщил 29 мая на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нина Зотина/РИА Новости

«Это очень серьёзная инициатива. Она действительно востребованная», — заявил Песков.

Он отметил, что идёт активная дискуссия на тему налоговых изменений. В обсуждении участвуют специалисты, в том числе правительство, депутаты. Изменения налоговой системы идут в русле тех основных концептуальных посылов, которые озвучил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Минфин представил проект изменений по выстраиванию обновлённой налоговой системы. Их рассмотрит Госдума, а затем — правительство. Поправки ведомство предложило внести в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Как отметили в Минфине, более справедливая и сбалансированная налоговая система позволит выполнить поручения президента по социально значимым вопросам, обозначенным в послании Федеральному собранию.

В Минфине сообщили, что после совершенствования налоговой системы дополнительные доходы бюджетов всех уровней составят 2,6 трлн рублей в 2025 году. При этом 1,6 трлн рублей составят поступления в бюджет в результате повышения до 25% налога на прибыль организаций.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин поручил модернизировать налоговую систему, а затем зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Он отметил, что налоговая система в России должна обеспечить поступление средств для реализации всех важных для страны социальных программ.