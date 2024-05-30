Москва, 30 мая, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении певца Эдуарда Шарлота, сжёгшего российский паспорт, сообщает «Коммерсанъ» со ссылкой на отца Валерия Шарлота.

Альберт Дзень/ТАСС Певец Эдуард Шарлот

«Насколько я знаю, 282-я статья, не знаю, на каком основании, но возбудили», — сказал Валерий.

Статья 282 Уголовного кодекса России — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Её санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Поводом стала публикация на странице Шарлота-младшего в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В ней артист оскорбил граждан России. Сейчас пост недоступен.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая певцу продлили арест до 24 июля. 3 мая сторона защиты блогера подавала апелляционную жалобу на продление ареста Шарлоту.

В ноябре стало известно, что против Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела. Два из них относились к реабилитации нацизма, а третье завели за оскорбления чувств верующих. В начале декабря певца арестовали.

В одном из опубликованных видеороликов Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. На другой он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием.

В январе 2024 года Шарлот писал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой простить его. А на суде попросил прощения за видеоролик, в котором он разорвал портрет главы государства.