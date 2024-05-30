Ереван, 30 мая, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Полицейские начали оттеснять с проезжей части участников протестной акции у здания правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, несколько человек задержаны. Видеотрансляцию акции 30 мая ведут несколько местных порталов.

Александр Патрин/ТАСС

Правоохранители пытаются также не допустить протестующих к зданию правительства, в котором проходит заседание кабинета министров.

Полицейские задержали несколько человек и вывозят на штрафстоянки автомобили протестующих. В ответ на призыв участников акции прекратить силовые действия правоохранители предложили взаимно отступить и гарантировали в этом случае продолжение акции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 мая на площади Республики в Ереване началась очередная протестная акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. К расположенному на площади зданию правительства стянули большое количество полиции.

Протесты в Армении начались после достигнутой 19 апреля договорённости между Ереваном и Баку о делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавуша. Архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил шествие из Тавуша в Ереван, 9 мая призвал Пашиняна подать в отставку. А 27 мая полиция задержала в республике 273 участника протестных акций за невыполнение законных требований.

Полицейские и бойцы спецназа 28 мая попытались препятствовать делегации Армянской апостольской церкви во главе с католикосом всех армян Гарегином II пройти к мемориалу «Сардарапат». После этого Галстанян 29 мая вместе с другими протестующими направился к зданию МВД республики. Он потребовал от главы ведомства объяснений по поводу этого инцидента.

Союз армян России потребовал провести независимое расследование того, что Гарегину II не позволили войти в «Сардарапат». В САР назвали инцидент элементом атаки на суверенные основы государства, а также на мировоззренческие и традиционные ценности народа Армении.