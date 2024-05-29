Ереван, 29 мая, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян вместе с другими протестующими направился к зданию министерства внутренних дел республики. Об этом 29 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

Александр Патрин/ТАСС

«С утра в Ереване лидер оппозиционного движения Баграт Галстанян объявил о шествии в сторону МВД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер оппозиционного движения намерен потребовать от главы МВД объяснения по поводу того, что его 28 мая не пустили на мемориал «Сардарапат».

Протестующие собрались на одной из улиц Еревана и пошли в сторону здания МВД Армении.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян рассказал, что в республике приостановили вещание российского Первого канала. По его словам, телеканал не выполнил свои договорные обязательства и накопил задолженность за два с половиной месяца.

Правоохранители задержали 27 мая 273 участника протестных акций в Армении за невыполнение законных требований. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Протесты в Армении начались после того, как стало известно о достигнутой 19 апреля договорённости между Ереваном и Баку о делимитации границы с Азербайджаном. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавивший шествие из Тавуша в Ереван, 9 мая призвал Пашиняна подать в отставку.