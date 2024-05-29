Москва, 29 мая, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Союз армян России (САР) выступил с требованием провести независимое расследование инцидента, когда католикосу всех армян Гарегину II запретили войти в мемориальный комплекс «Сардарапат». Об этом 28 мая сообщила пресс-служба САР.

Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

В САР отметили, что произошедшее является не просто вопиющим нарушением протокольно-правовых, моральных и духовно-нравственных норм, но и элементом атаки на суверенные основы государства, а также на мировоззренческие и традиционные ценности народа Армении.

«Призываем руководителей Армении, глав армянских церквей и епархий, армянские политические и общественные организации, лидеров мнений публично выразить своё отношение к происходящему и требуем проведения независимого расследования этого преступного инцидента», — говорится в сообщении.

Группа сотрудников полиции и бойцов спецназа 28 мая попыталась воспрепятствовать делегации Армянской апостольской церкви во главе с Гарегином II пройти к мемориалу «Сардарапат».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 мая лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян вместе с другими протестующими направился к зданию МВД республики. Он заявил, что собирается потребовать от министра внутренних дел объяснения по поводу того, что его 28 мая не пустили на мемориал «Сардарапат».

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Армении 27 мая 273 участника протестных акций за невыполнение законных требований. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Протесты в Армении начались после того, как стало известно о достигнутой 19 апреля договорённости между Ереваном и Баку о делимитации границы с Азербайджаном. Архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил шествие из Тавуша в Ереван, 9 мая призвал Пашиняна подать в отставку.