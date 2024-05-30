Москва, 30 мая, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен 14 спецназовцев Главного разведывательного управления (ГУР) Украины и пограничников. Украинские бойцы сдались штурмовым подразделениям российской группировки войск «Север» в районе Волчанска в Харьковской области.

Алексей Коновалов/ТАСС

Как рассказал журналистам 30 мая боец батальона «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Демид Нетревожко, командование приказало ему и ещё одному бойцу взять еды, воды, боеприпасов и на три дня зайти на опорный пункт к пограничникам под Волчанском.

«Десятого числа мы должны были сниматься, но приехало ещё подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен», — процитировала пленного «Газета.Ru».

Нетревожко добавил, что в начале боя он получил ранение после того, как возле него взорвалась граната, осколки попали в ногу и бедро. Военные Вооружённых сил России оказали ему первую помощь и эвакуировали с опорного пункта.

Всего в плен сдались трое бойцов батальона ГУР Украины «Братство», четыре бойца батальона «Сонечко» («Солнышко»), а также семеро пограничников.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные штурмом взяли позиции украинской армии у города Васильевка в Запорожской области и захватили пленных. Он добавил, что украинские бойцы на запорожском направлении массово сдаются в плен, потому что больше не хотят воевать, и призывают сослуживцев сложить оружие.

В начале марта пленный боец украинских сил специальных операций (ССО) Евгений Горин заявил, что командование отправило его отряд на убой. Диверсионную группу направили в район острова Тендровская коса в Херсонской области. Из пяти лодок с диверсантами от российских военных ушла только одна, ВСУ потеряли до 25 бойцов, одного взяли в плен. Горин добавил, что всё делалось лишь ради медийной картинки.

По данным Минобороны, только за неделю с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ.

Российские военные 24 мая взяли в плен в районе Клещеевки в ДНР офицера французского легиона, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины. Он находится в очень тяжёлом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти ему жизнь.