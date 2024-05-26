Васильевка, Запорожская область, 26 мая, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Российские военные штурмом взяли позиции противника у города Васильевка в Запорожской области и захватили пленных. Об этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил 26 мая в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС РФ с наскока штурмом взяли украинские позиции под Васильевкой по направлению к Степногорску. Поддержку им оказали мотострелки.

Украинские бойцы на запорожском направлении массово сдаются в плен, добавил Рогов. По его словам, они больше не хотят воевать и призывают сослуживцев сложить оружие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов заявил, что ВС России расширили контролируемую зону за Работино в Запорожской области. Российские подразделения, добавил он, продолжают развивать успешное наступление на ореховском направлении, выдавливая противника с занимаемых территорий.

15 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили от ВСУ село Работино в Запорожской области. Населённый пункт очистили от противника бойцы группировки российских войск «Днепр».