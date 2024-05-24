Донецк, 24 мая, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен в районе Клещеевки в ДНР офицера французского легиона, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Павел Лисицын/РИА Новости

«Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, является ли пленный обычным наёмником или кадровым офицером.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,9 тысячи иностранных боевиков и больше всего среди них (1497) граждан Польши. Также было уничтожено 147 наёмников из Франции.

Численность задействованных в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики иностранных наёмников ВСУ заметно сократилась, отмечал в марте 2024 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В начале СВО наёмники массово приезжали на фронт, а сейчас российская разведка быстро выявляет места массового скопления наёмников и поражает их позиции не только на линии боевого соприкосновения, но и в пунктах временной дислокации, сказал Кимаковский.