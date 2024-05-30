Москва, 30 мая, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Ударная группа российских боевых вертолётов сорвала ротацию подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооружённых сил (ВС) РФ, сообщило 30 мая Министерство обороны России.

Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале видеозапись с кадрами работы армейских лётчиков.

В состав группы вошли разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35м и многоцелевой вертолёт Ми-8.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что вертолёт Ка-52М Воздушно-космических сил России успешно поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ. Для ударов по противнику применялись неуправляемые авиационные ракеты.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что в зоне ответственности подразделений группировки войск «Юг» ВС России украинская армия потеряла за сутки до 245 бойцов. ВСУ также лишились на этом направлении двух танков, двух автомобилей, пушки «Гиацинт» и гаубицы Д-30 калибра 122 мм.

Помимо этого, в боях в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» украинские силы потеряли до 400 бойцов, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства.