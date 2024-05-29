Москва, 29 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. ВСУ в ходе боёв с российской группировкой войск «Запад» в зоне СВО потеряли до 400 бойцов, заявил 29 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что российские бойцы заняли более выгодные позиции и нанесли удары по отрядам шести бригад украинской армии в районе села Синьковка в Харьковской области, посёлка Новоселовское в ЛНР и сёл Григоровка и Серебрянка в ДНР. Также они отразили две контратаки украинских штурмовиков.

«ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства США», — сказал представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Конашенков заявил, что подразделения группировки войск «Запад» также заняли более выгодные рубежи в течение суток. В зоне их ответственности ВСУ потеряли до 160 военных, САУ «Богдана», гаубицу М777, САУ Krab и две гаубицы Д-30.

27 мая представитель Минобороны сообщил об освобождении российскими бойцами войсковой группировки «Запад» села Ивановка в Харьковской области. Украинские войска в ходе боёв за сутки в этом районе потеряли до 405 военных, БМП, пять автомобилей, два комплекса РСЗО «Бастион», САУ Braveheart, гаубицы Д-20 и Д-30.