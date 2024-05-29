Москва, 29 мая, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 245 бойцов в зоне ответственности подразделений группировки войск «Юг». Об этом 29 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные нанесли удары по живой силе и технике украинской армии в районах Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР. Под огонь попали бойцы 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ.

Также подразделения Южной группировки войск отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады теробороны и улучшили положение по переднему краю.

«Противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30 калибра 122 мм. За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ», ― доложил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 18 по 24 мая подразделения группировки войск «Юг» освободили Белогоровку в ЛНР, Клещеевку и Андреевку в ДНР и продолжили продвигаться в глубину обороны противника.

По данным Минобороны, ВСУ в зоне ответственности этой группировки российских воск потеряли за неделю до 3285 военнослужащих. Также украинская армия лишилась семи танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудий полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Кроме того, ВС России уничтожили десять полевых складов ВСУ с боеприпасами.

В Минобороны РФ 29 мая сообщили, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Самолёты применили для ударов неуправляемые авиационные ракеты. После стрельбы лётчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром вылета. Все заданные цели удалось поразить.

Представитель американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос 28 мая заявил, что Вооружённые силы России полностью завладели инициативой на всей линии военных действий в зоне украинского конфликта. Он отметил, что российские силы диктуют место, время, интенсивность и темп военных операций.