Вашингтон, 30 мая, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Заседание Генассамблеи ООН в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси, который погиб в мае в результате крушения вертолёта, намерены бойкотировать Соединённые Штаты. Об этом 29 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Эбрахим Раиси

Генеральная Ассамблея ООН традиционно собирается, чтобы отдать дань уважения любому мировому лидеру, который был действующим главой государства на момент своей смерти. На церемонии прозвучат речи о Раиси.

«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве… ООН должна поддерживать народ Ирана, а не увековечивать память его угнетателя, находившегося у власти на протяжении десятилетий», — пояснил агентству один из американских чиновников на правах анонимности.

Чиновник также указал, что Раиси, по мнению США, был причастен к многочисленным случаям нарушения прав человека, в том числе к внесудебным казням заключённых в 1988 году. Также чиновник указал на нарушения прав женщин и девочек Ирана, произошедшие во время пребывания Раиси на посту президента.

При этом США 20 мая выразили свои «официальные соболезнования» в связи со смертью Раиси.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил секретарь Высшего совета Ирана по экономической координации между главами ветвей власти, глава Совета по определению политической целесообразности республики Мохсен Резаи, США несут ответственность за крушение вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, поскольку американские санкции направлены против гражданских авиационных систем.

Резаи пояснил, что у США ещё до революции в Иране были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили. С другой стороны, добавил Резаи, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана.

В свою очередь, президент России Владимир Путин указал на то, что Раиси сопровождала делегация на вертолётах российского производства, и полёт состоялся без проблем в тех же условиях.

Вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы погибли Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

Раиси похоронили 23 мая в мавзолее имама Резы, восьмого из 12 имамов, почитаемых иранскими шиитами.