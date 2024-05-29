Вашингтон, 29 мая, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Белый дом не готов объявить, кто войдёт в состав делегации, представляющей США на так называемом саммите мира в Швейцарии. Об этом 29 мая заявил журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, выразив при этом уверенность, что уровень участия не поставит под сомнение приверженность Украине.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мне нечего сказать о планируемой делегации, но кто бы ни представлял США на саммите мира, нельзя будет сказать, что США не пришли, чтобы поддержать Украину», — указал Кирби.

Кроме того, Кирби заверил, что администрация США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, активно продвигает так называемую формулу мира, которую предложил глава киевского режима Владимир Зеленский, и работает с другими странами над её реализацией на практике.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заверила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер,Соединённые Штаты будут представлены на конференции в Швейцарии. На уточняющий вопрос о возможном участии президента США Джозефа Байдена Жан-Пьер ответила, что ей нечем поделиться в плане какой-либо конкретики.

По данным агентства Bloomberg, Байден, вероятнее всего, не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии, так как у него на тот же день назначено в Калифорнии мероприятие, связанное со сбором средств на избирательную кампанию.

Саммит по Украине пройдёт 15–16 июня неподалёку от швейцарского города Люцерна без участия России. Швейцария по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что это мероприятие является очередным надувательством со стороны США. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, и назвал мероприятие попыткой сформулировать ультиматум для России.