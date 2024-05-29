Москва, 29 мая, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространится на пригородные электрички. Об этом 29 мая рассказал журналистам замгендиректора компании «Российские железные дороги» (РЖД) Иван Колесников.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По словам Колесникова, на сегодняшний день существует общий документ, регламентирующий порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» в случае выявления в поездах и на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев.

«Сейчас идёт разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК (пригородной пассажирской компании. — Прим. ред.) с учётом этого порядка», — пояснил Колесников и добавил, что запрет начнёт действовать уже в текущем году, но конкретных сроков не назвал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале текущего года РЖД анонсировали введение запрета на высадку животных без хозяев из поездов, в том числе из электричек. Как пояснил заместитель гендиректора РЖД Колесников, среди акционеров компаний, осуществляющих пригородные перевозки, как правило, есть регионы, поэтому изменения в правилах нужно будет согласовать. Но он уверен, что противоречий не возникнет.

30 января дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила о запрете выгонять из поездов дальнего следования бесхозных животных. Работникам поездной бригады предписывается принять все меры для поиска владельцев. Если хозяина не обнаружат, то животное требуется поместить в специальное пространство, довезти до станции и передать дежурной службе вокзала.

Решения по внесению изменений в документы, связанные с перевозкой животных, были приняты после инцидента с выброшенным из поезда и впоследствии погибшим котом Твиксом, которого проводница поезда Екатеринбург — Москва 11 января выгнала из вагона в Кирове в 30-градусный мороз. Хозяин, который перевозил кота, спохватился о питомце только через 10 часов.

При этом по делу о гибели кота возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей жестокое обращение с животными, без указания фигурантов.