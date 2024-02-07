Москва, 7 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) распространит запрет выгонять животных без хозяина из поездов в том числе на электрички, заявил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Госдумы, посвящённом правилам перевозок пассажиров с животными.

«Правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур», — сказал он.

По словам Колесникова, среди акционеров компаний, осуществляющих пригородные перевозки, как правило есть регионы, поэтому изменения в правилах нужно будет согласовать. Но он уверен, что противоречий не возникнет.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила о запрете выгонять из поездов дальнего следования бесхозных животных. Работникам поездной бригады необходимо принять все меры для поиска владельцев, если таких не будет, то животное требуется поместить в специальное пространство, довезти до станции и передать дежурной службе вокзала.

Обсуждение правил перевозки животных в поездах началось после обнародования истории гибели кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Москва 11 января выгнала из вагона в Кирове в 30-градусный мороз. ФПК провела расследование и выяснила, что проводница несколько раз опросила пассажиров, чей кот, но никто не ответил, тогда она решила, что он забежал на станции и выгнала животное. Хозяин, который перевозил кота, спохватился о питомце только через 10 часов.

При этом по делу о гибели кота возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей жестокое обращение с животными без указания фигурантов.