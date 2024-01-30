Москва, 30 января, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила порядок действий при обнаружении в поездах дальнего следования и на территории своих подразделений животных без владельцев, сообщили 30 января в пресс-службе ФПК.

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«При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев. Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, 20 января в ФПК сообщили об итогах служебного расследования событий, которые привели к гибели кота по кличке Твикс, и заявили, что для исключения возможности повторения подобных ситуаций для сотрудников компании будет разработан особый регламент действий.

Инцидент, приведший к гибели кота по кличке Твикс, произошёл 11 января. Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове выбросила кота на 30-градусный мороз. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время следования поезда кот выбрался из переноски.

РЖД и её «дочка» ФПК в своих комментариях разошлись во мнениях, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. В ответ на запрос ИА Регнум в РЖД заявили, что железнодорожники ведут поиски Твикса, а компания крайне сожалеет об инциденте, при этом в ФПК действия своей сотрудницы назвали соответствующими должностным инструкциям.

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Кота помогали искать местные жители. Утром 20 января волонтёры сообщили, что кот найден мёртвым, его растерзали собаки. Хозяева животного сообщили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд и потребовать наказания виновных за жестокое обращение с животным.