Москва, 25 января, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животными, уголовное дело возбуждено по соответствующей статье. Об этом стало известно 25 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ. Дело возбуждено по факту, по уточнённым данным, фигурантов в деле пока нет», — сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Согласно статье, накажут будущего фигуранта в зависимости от обстоятельств санкцией от штрафа до лишения свободы. Возбуждение дела также ранее подтверждал хозяин Твикса.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января домашнего кота Твикса, приняв его за бездомного, высадили из поезда, 20 января его нашли мёртвым. Животное, вероятно, покусали собаки, и оно замёрзло. Владельцы кота переехали из Челябинской области в Тихвин, и его по оформленному билету вёз их родственник.

В РЖД накануне обнаружения тела кота заявляли, что ведут его поиски и что компания крайне сожалеет об инциденте, а в дочерней компании РЖД «Федеральная пассажирская компания» — что проводница не нашла хозяина животного, поэтому высадила его из вагона. Также в РЖД пообещали изменить правила перевозки животных, чтобы проводники больше не могли высаживать их на улицу.

Позднее кондуктор из Самары Татьяна обратилась в полицию, когда по ошибке стала жертвой сетевой травли после гибели Твикса. Фото непричастной к этому женщины и её личные данные попали в Сеть с утверждением, что это она виновница случившегося. Семья пыталась объяснить ситуацию, но в большинстве групп и каналов в соцсетях никак на это не отреагировали, тогда она обратилась в полицию.

Днём ранее информированный источник «РИА Новости» сообщал, что уголовное дело возбудили в отношении проводницы, выбросившей кота из поезда. Нарушение какой статьи УК РФ инкриминируется женщине, не уточнялось.