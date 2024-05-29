Москва, 29 мая, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Правительство выделило 250 млн рублей МЧС на компенсацию расходов по эвакуации россиян из Палестины и доставку гуманитарной помощи в Ливию и для сектора Газа, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Максим Блинов Кредит/РИА Новости

«Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования: МЧС России — на оплату расходов авиации МЧС России <…> 250 121,4 тысячи рублей», — следует из документа.

Уточняется, что средства также пойдут на доставку гуманитарных грузов в Египет для жителей Газы, а также в Ливию.

В распоряжении также сообщается о выделении МИД 31 млн рублей на оплату транспортных расходов, найма помещений для временного размещения эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта граждан.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал титаническими усилия, приложенные для вызволения соотечественников из зоны конфликта между Израилем и Палестиной. Эвакуировать людей удалось благодаря сложным договорённостям, отметил он.

Так, в частности, 12 апреля, спецрейс МЧС доставил из Газы в Россию группу россиян и членов их семей из 11 человек. Как уточнили в МИД, всего с 12 ноября 2023 года из сектора Газа через КПП «Рафах» удалось вывести в Россию 1211 человек.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года. Утром 7 октября в небе над Израилем сработала система противовоздушной обороны, в сторону государства из разных частей сектора Газа запустили десятки ракет. В ответ израильские войска начали наносить удары по целям на территории сектора Газа.