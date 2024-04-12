Москва, 12 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Группа россиян и членов их семей из 11 человек доставлена из Газы в РФ, сообщил 12 апреля Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово 12.04.24 доставлена очередная группа граждан России и членов их семей (11 человек)», — говорится в сообщении.

В ДСКЦ уточнили, что всего с 12 ноября 2023 года из сектора Газа через КПП «Рафах» удалось вывести и эвакуировать в Россию 1211 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила, что трое россиян, также имеющих израильское гражданство, до сих пор находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковназвал титаническими усилия, приложенные для вызволения соотечественников из зоны конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Он отмечал, что эвакуировать людей удалось благодаря сложным договорённостям.

ХАМАС захватило заложников в ходе беспрецедентной атаки на приграничные израильские районы, начавшейся 7 октября 2023 года. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала боевые действия в секторе Газа. С тех пор были случаи обмена заложников, в том числе в ноябре палестинцы освободили двух россиянок.