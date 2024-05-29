Москва, 29 мая, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области. Награду сотрудники получили за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующий указ появился 29 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области», — отмечалось в документе.

Медикам в Белгородской области, как и в самом городе, приходится работать в условиях постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Так, в ночь с 28 на 29 мая российские военные уничтожили в небе над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпущенных украинскими военными. Кроме того, в регионе обезвредили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ. 28 мая над областью сбили авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО «Ольха». Прилеты по области происходят практически каждый день.

Не всегда удается обойтись без пострадавших. 27 мая при ударе дрона ВСУ по автостоянке под Белгородом мирная жительница получила ранение левой нижней конечности. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу Белгорода. В результате некоторых ударов гибнут мирные жители. 25 мая стало известно о четырёх погибших людях. Все они стали жертвами обстрелов Белгородского района со стороны Вооружённых сил Украины. Один из мужчин скончался уже в городской больнице, куда его из посёлка Октябрьский доставили медики.