Белгород, 29 мая, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Российские военные в ночь с 28 на 29 мая уничтожили в небе над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпущенных украинскими военными. Об этом 29 мая сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

Их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) России. Кроме того, в регионе обезвредили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» уничтожены над территорией Белгородской области», — написало ведомство в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе посёлок Совхозный Грайворонского городского округа. В результате атаки получила повреждения линия газоснабжения.

Ранее Минобороны России обнародовало информацию о том, что в ночное время с 27 на 28 мая российские средства ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области и ещё один — в Курской.