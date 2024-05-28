Москва, 28 мая, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Российской армии, расположенные в Белгородской области, вечером 28 мая сбили в небе над регионом авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО «Ольха», запущенные ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба Hammer и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что российские военные пресекли попытку украинской армии провести террористическую атаку около 20:00.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вечером 28 мая сообщил, что российские средства ПВО сбили в небе над регионом противокорабельную ракету «Нептун». ВСУ запустили её в сторону Крыма. Ракета упала в нежилой местности, никто не пострадал.

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков 28 мая сообщил, что силы ПВО за последние сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь бомб Hammer и реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Также они уничтожили 39 украинских беспилотников.