Белгород, 27 мая, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника самолётного типа атаковали автомобильную стоянку в городе Грайвороне Белгородской области. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеславa Гладковa

«В результате его (дрона. ― Прим. ред.) падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница — у женщины сквозное ранение левой нижней конечности», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Первую помощь пострадавшей на месте оказали участники территориальной самообороны. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу Белгорода.

Гладков добавил, что на стоянке повреждения получили 13 легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы, данные по другим возможным повреждениям уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 мая российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над территорией Белгородской области. Как уточнили в Минобороны, атаку БПЛА киевский режим осуществил в 8:45 мск. ВСУ применили для нанесения ударов по объектам на территории России беспилотники самолётного типа.

В ночь на 27 мая средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников ― по одному дрону над Брянской областью и Белгородской областью, шесть — над Орловской областью и ещё четыре — над Краснодарским краем.

Вооружённые силы Украины в ночь на 27 мая обстреляли несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрелов повреждения получили многоквартирный дом и 12 автомобилей в Шебекино, а также четыре частных дома в Муроме, на территории одного из которых произошло возгорание. Кроме того, зафиксировали повреждение на линии газоснабжения. Пострадавших нет.