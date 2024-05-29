Москва, 29 мая, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Морская авиация Черноморского флота ВМФ России 29 мая уничтожила морской дрон ВСУ, который следовал в сторону Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что инцидент произошёл в северо-западной части Чёрного моря около 18:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая около 11:00 ВСУ также попытались атаковать Крым со стороны Чёрного моря, направив в сторону полуострова два морских дрона. Авиация Черноморского флота успешно уничтожила вражеские беспилотные катера.

24 мая Минобороны России сообщило об уничтожении в Чёрном море трёх морских дронов, двигавшихся в сторону Крымского полуострова. Для их нейтрализации также привлекли боевую авиацию флота.

Кроме того, ВСУ предприняли массированную атаку на Севастополь 17 мая. Украинские войска применили безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, российские военные успешно уничтожили десятки БПЛА и более пяти морских дронов, отразив атаку.