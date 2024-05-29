Куренков назвал самые безопасные места при терактах в поездах
Москва, 29 мая, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Места в середине и конце поезда являются самыми безопасными при терактах. Об этом 29 мая заявил глава МЧС России Александр Куренков на форуме социальной рекламы ведомства.
Министр отметил, что террористические акты не исключены.
«В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне <…> [который] будут догонять следующие», — сказал Куренков.
Он добавил, что из этого можно сделать вывод, что самое безопасное место — либо в конце, либо в середине поезда.
Как передавало ИА Регнум, 23 мая Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену. В конце апреля на переезде Пожитково — Большое окружное кольцо Московской железной дороги он поджёг релейный шкаф.
8 мая стало известно о том, что в Керчи задержали местного жителя, готовившего по заданию спецслужб Украины взрыв на железной дороге.
2 апреля глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с начала специальной военной операции сотрудники правоохранительных органов установили более 400 причастных к нападениям и поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.