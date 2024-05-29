Москва, 29 мая, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Места в середине и конце поезда являются самыми безопасными при терактах. Об этом 29 мая заявил глава МЧС России Александр Куренков на форуме социальной рекламы ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Министр отметил, что террористические акты не исключены.

«В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне <…> [который] будут догонять следующие», — сказал Куренков.

Он добавил, что из этого можно сделать вывод, что самое безопасное место — либо в конце, либо в середине поезда.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену. В конце апреля на переезде Пожитково — Большое окружное кольцо Московской железной дороги он поджёг релейный шкаф.

8 мая стало известно о том, что в Керчи задержали местного жителя, готовившего по заданию спецслужб Украины взрыв на железной дороге.

2 апреля глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с начала специальной военной операции сотрудники правоохранительных органов установили более 400 причастных к нападениям и поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.