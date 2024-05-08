Керчь, Крым, 8 мая, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В Керчи задержали местного жителя, готовившего по заданию спецслужб Украины взрыв на железной дороге, сообщил 8 мая телеканал «Звезда».

AlphaSpecnaz/Global Look Press

По этим данным, мужчина начал подготовку к осуществлению теракта в декабре 2023 года. Его куратор в ходе общения в интернете обучил задержанного изготавливать самодельные взрывные устройства (СВУ) и обращаться с ними.

В апреле 2024 года мужчина приобрёл компоненты, необходимые для изготовления СВУ, сообщил источник телеканала. При обыске в доме задержанного были найдены микросхемы, поражающие элементы, взрывчатое вещество и провода.

Фигурант нигде не работал, а ранее был судим за грабеж, сказано также в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта у зданий судов. Задержанный признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Преступление помогли пресечь сотрудники РЖД: при обходе территории возле железнодорожного вокзала они обратили внимание на подозрительного мужчину, который прятал предметы в строительный мусор.

3 мая ФСБ показала видео с ликвидированным в Ленинградской области агентом военной разведки Украины, планировавшим теракты в России. На кадрах видно, как мужчина подбежал к сооружению, расположенному неподалеку от лесополосы. После этого туда подошли три силовика. При задержании украинский агент оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

2 мая вступил в силу приговор Верховного суда Крыма в отношении гражданина Украины, собиравшего данные о Вооружённых силах России для разведки киевского режима. Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.