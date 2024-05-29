Москва, 29 мая, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Идея налоговой реформы, которая затронет лишь тех граждан России, чьи годовые доходы составляют 2,4 млн рублей и больше, состоит в приведении налоговой системы к современным реалиям с учётом принципа справедливости. На подавляющей массе населения страны эти изменения не отразятся, заявила ИА Регнум профессор Кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Людмила Полежарова, комментируя сообщение о том, что Минфин представил пакет законопроектов с поправками в налоговый кодекс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Идея поправок состояла в приведении налоговой системы к современным реалиям с учётом принципа справедливости. Чтобы на основной массе населения, чьи доходы до 2,4 млн рублей в год, эти изменения не отразились. А дальше идёт очень плавная прогрессия. Имеется ставка 15%, к которой мы тоже уже привыкли. Правда, она уже будет не свыше пяти миллионов рублей, а до пяти, но свыше 2,4 млн. Тем не менее для нас эта цифра уже понятна. А дальше — 18%, 20%. Самая большая ставка — 22%. Это уже для очень богатых людей, для сверхбогатых. Основная масса налогоплательщиков НДФЛ к ним не относится», — прокомментировала эксперт.

Этот же принцип, как заметила собеседница ИА Регнум, сохраняется в приложении к продаже имущества: сохраняются льготы по срокам владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ.

«Идея о введении прогрессивной, многоступенчатой налоговой шкалы в России появилась не вчера. Научное сообщество и депутатский корпус достаточно давно выступали с этой идеей. У нас много научных работ посвящено обоснованию этой прогрессии. Эти цифры обоснованы экономически. То есть когда определяется конкретная «ступенька» для размера налога, её высота просчитывается на основании данных Росстата об уровне заработной платы, о количестве населения, которое получает заработную плату в определённых пределах, какая следующая категория заработной платы, определяются «ступеньки» там. Изучается, какое количество плательщиков подпадёт под эти шкалы. То есть это очень серьезная научная проработка, основанная на статистических данных — на показателях социально-экономического развития, с учётом роста заработной платы и так далее», — рассказала Полежарова.

Минфин России представил 28 мая пакет законопроектов, включающий в себя в том числе поправки в налоговый кодекс. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства. Налоговые изменения нацелены на выстраивание обновлённой, более справедливой и сбалансированной налоговой системы. Они могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию. Указывается, что это позволит обеспечить реализацию поручений президента России Владимира Путина по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания президента Федеральному собранию.

При разработке поправок, по словам министра финансов Антона Силуанова, его ведомство опиралось на рекомендации Госдумы. Предлагаемые изменения призваны обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, что, в свою очередь, будет способствовать росту экономического благосостояния страны.

Работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с депутатами, предпринимателями, экспертными и общественными объединениями, подчеркнул Силуанов.

Непосредственные параметры налоговой системы выработаны в результате широкой общественной дискуссии.

Из 64 млн работающих россиян прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн руб. в год или 200 тыс. рублей в месяц), или 3,2% работающего населения страны. Кроме того, даже после изменения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими странами, а в выигрыше от изменений останутся семьи с детьми. Например, для малообеспеченных семей с детьми фактически ставка подоходного налога снизится до 6% благодаря «кешбэку». Не пострадают и доходы участников военной спецоперации.

Предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ:

— для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%;

— для доходов от 5 млн до 20 млн рублей — 18%;

— для доходов от 20 млн до 50 млн рублей — 20%;

— и для доходов свыше 50 млн рублей — 22%.

Принцип более гибкого налогообложения применят и в корпоративной сфере. Власти активно оказывают поддержку тем предприятиям, которые не выводят полученную прибыль в офшоры, не откладывают её в дивиденды, а направляют на инвестиции, расширение производства, увеличение зарплат сотрудникам.

Сохранится налоговый режим для самозанятых: ставки останутся на прежнем уровне до 2028 года, указывается в материалах Минфина.