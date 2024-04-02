Москва, 2 апреля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. По истечении 20 мая действия полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы. Такое мнение 2 апреля высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями. А какие последствия? А последствия очень простые — ни один из изданных им нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы», — написал экс-премьер.

Азаров напомнил, что в украинской конституции чётко прописан срок президентских полномочий — пять лет, а при введении в стране военного положения возможность продления полномочий предусмотрена только для Верховной рады.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Зеленскому стоит с конца весны ожидать государственного переворота со стороны поддерживаемых Западом украинских силовиков. По его словам, западные государства подводили главу киевского режима к этой ситуации и вели игру, при которой одни политики высказывались за проведение выборов президента на Украине, а другие — против.

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборы в депутаты Европарламента Флориан Филипп 1 апреля заявил, что с этого дня Зеленский нелегитимно находится на посту. Он отметил, что 31 марта на Украине должны были состояться выборы президента.

Зеленский в декабре 2023 года заявил, что в данный момент выборы президента в стране якобы будут не ко времени. По его утверждению, украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности и опасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 апреля призвал не забегать вперёд в вопросе о легитимности Зеленского после того, как в мае истечёт срок его президентских полномочий. Представитель Кремля уточнил, российская сторона намерена сориентироваться к этому времени и проанализировать ситуацию, чтобы заявить о своей позиции по этому вопросу.