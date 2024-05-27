При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область повредило линию газоснабжения
Гладков: ВСУ атаковали дроном посёлок Совхозный Грайворонского городского округа
Грайворонский район, Белгородская область, 27 мая, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Линия газоснабжения получила повреждения в посёлке Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил 27 мая глава региона Вячеслав Гладков.
«На одной из улиц повреждена линия газоснабжения», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что украинские военные применили для нападения дрон-камикадзе. По его данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Гладков добавил, что аварийные службы приступят к восстановлению газоснабжения после согласования с Министерством обороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, днём 27 мая беспилотник украинской армии ударил по автомобильной стоянке в городе Грайвороне. При атаке пострадала мирная жительница. Она получила сквозное ранение левой нижней конечности.
Кроме того, по сведениям Минобороны РФ, в Белгородской области силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата ВСУ. При этом в ночное время в регионе российские военные сбили один дрон.