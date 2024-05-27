Грайворонский район, Белгородская область, 27 мая, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Линия газоснабжения получила повреждения в посёлке Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил 27 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На одной из улиц повреждена линия газоснабжения», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что украинские военные применили для нападения дрон-камикадзе. По его данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Гладков добавил, что аварийные службы приступят к восстановлению газоснабжения после согласования с Министерством обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, днём 27 мая беспилотник украинской армии ударил по автомобильной стоянке в городе Грайвороне. При атаке пострадала мирная жительница. Она получила сквозное ранение левой нижней конечности.

Кроме того, по сведениям Минобороны РФ, в Белгородской области силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата ВСУ. При этом в ночное время в регионе российские военные сбили один дрон.