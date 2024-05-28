Рим, 28 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о возможности снятия ограничений на удары Киева западным оружием по России свидетельствует о нём как о подрывнике, заявил 28 мая вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини, сообщило Аgenzia Nova News.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Комментируя заявление Борреля, Сальвини назвал их разглагольствованиями. Итальянец отметил, что Боррель теоретически представляет итальянский народ.

«Он ещё один из тех подрывников, цитируя (певца Фабрицио) Де Андре, которые хотели бы, чтобы оружие, которое мы отправили на Украину для защиты, использовалось бы для нападения, бомбежек и убийств в России», — сказал Сальвини в кулуарах мероприятия «Дом для итальянцев».

Он подчеркнул, что Боррель не может говорить от имени итальянского народа. Любой, кто говорит о третьей мировой войне, опасен для себя и других, подчеркнул Сальвини.

Как сообщало ИА Регнум, Боррель 28 мая на встрече глав МИД стран ЕС заявил, что Украина якобы имеет право защищаться, нанося удары по России даже на её территории оружием, поставляемым европейскими странами, потому что «риск эскалации должен быть сбалансирован с риском обороны».

Как отметил глава европейской дипломатии, европейские министры иностранных дел обсудили необходимость увеличения поставок Киеву систем противовоздушной обороны, включая Patriot. Боррель заявил, дебаты по этой теме набирают обороты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 мая заявил, что Запад не един в вопросе о возможном разрешении Киеву наносить удары поставляемым НАТО оружием по территории РФ. Заявления из ЕС о том, что такое разрешение Киеву нужно дать, представитель Кремля назвал абсолютно безответственными и провокационными. При этом на Западе есть политики, понимающие, что этого делать не нужно.

Отвечая на вопрос о том, как ответит Москва, если натовцы разрешат Киеву использовать своё оружие на территории России, Песков сказал, что об этом знают Верховный главнокомандующий и российские военные.