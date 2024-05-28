Москва, 28 мая, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Кризис на границе России и Финляндии начался только из-за действий со стороны Хельсинки, заявил 28 мая глава пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Павел Львов/РИА Новости

«Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась», — процитировало его агентство «Прайм».

Кулишов отметил, что взаимодействие между пограничными службами двух стран сократилось до минимального уровня. К этому привели односторонне шаги финской стороны: Хельсинки приняли решение закрыть пункты пропуска на границе и прекратить международные пассажирские перевозки.

При этом глава погранслужбы отметил, что миграционный кризис, ссылаясь на который Финляндия закрыла границу, спровоцировала финская сторона. По мнению Кулишова, это было сделано, чтобы найти повод для размещения структур НАТО на границе с Россией.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией в декабре 2023 года, объяснив это мерами по борьбе с незаконной миграцией из стран Африки и Ближнего Востока. При этом Хельсинки не объяснили, почему финские пограничники не могут запретить незаконным мигрантам въезжать в страну через пункты пропуска. В апреле 2024 года Государственный совет Финляндии решил оставить границу с РФ закрытой на неопределённый срок.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 19 мая заявил, что правительство рассмотрит вопрос о частичном открытии границы с Россией только после принятия финским парламентом закона о выдворении просителей убежища. В этом случае Хельсинки, вероятно, откроют один погранпереход, добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Финляндия, закрыв российскую границу, испортили жизнь населению своей страны. Также они отгородились от мирового большинства, добавила дипломат.