Хельсинки, 20 мая, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Власти Финляндии рассмотрят вопрос о частичном открытии границы с Российской Федерацией в случае принятия закона о выдворении просителей убежища, проект которого парламент рассмотрит на следующей неделе. Об этом в эфире радиостанции Yle Radio Suomi 19 мая заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу… Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта», — допустил он.

По словам премьер-министра, если обеим сторонам удастся наладить сотрудничество, появится возможность для возобновления работы и других пограничных пунктов.

Петтери Орпо также признал, что, несмотря на ожидания и предположения властей, начало весеннего периода не привело к росту числа незаконных пересечений границы. При этом он заявил, на границе до сих пор якобы находятся тысячи мигрантов, ожидающих открытия погранпереходов.

Ранее глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен допустил открытие границы с Россией для пассажирского транспорта. Однако власти рассмотрят этот вопрос только после принятия упомянутого закона о беженцах.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря 2023 года. Это решение власти республики объяснили как меры, направленные на борьбу с въезжающими в страну через Россию беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В начале апреля Государственный совет Финляндии принял решение оставить российско-финскую границу закрытой на неопределённый период.

В знак протеста русскоязычные жители Финляндии вышли на улицы Хельсинки и обвинили правительство в нарушении прав, а также призвали отменить решение о закрытии погранпереходов. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Финляндия, закрыв российскую границу, не только испортила жизнь собственному населению, но и отгородилась от всего мирового сообщества.