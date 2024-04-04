Хельсинки, 4 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Граница Финляндии и России останется закрытой на неопределённый период. Такое решение принял Государственный совет (правительство) страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

«Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления», ― уточнили в департаменте правительственных коммуникаций.

В кабмине сочли реальной угрозу незаконной миграции через российскую границу. При этом, по мнению властей, с наступлением весны мигранты начнут попытки проникнуть в Финляндию с помощью водного транспорта. В этой связи с 15 апреля на неопределённый срок для движения прогулочных судов закроют погранпункты на островах Сантио и Хапасаари, а также гавань посёлка Нуйямаа.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия в конце 2023 года начала закрывать пропускные пункты на границе с Россией, а в декабре остановила работу последних двух КПП. Хельсинки объяснил это «наплывом беженцев» из стран Ближнего Востока и Африки, обвинив в этом Москву. При этом финская сторона не сообщила, почему её погранслужба пропускала мигрантов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия таким образом отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства. Действия Хельсинки портят жизнь самим финнам, добавила она.

Дипломат добавила, что Москва пытается обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, но Финляндия избегает контактов с Россией. По её словам, поведение финских властей является возвратом к периоду холодной войны.

В феврале власти Финляндии сообщили, что пропускные пункты на российско-финской границе, скорее всего, останутся закрытыми. При этом отмечалось, что полное открытие восточной границы маловероятно даже в апреле, когда истекает срок последнего решения о закрытии. МВД Финляндии 3 апреля предложило правительству не открывать КПП на границе с Россией.

В марте 2024 года в Финляндии заявили, что муниципалитет Виролахти, расположенный на границе с Россией, пришёл в упадок. Журналисты сообщили о пустых улицах и предупредили, что ему грозит исчезновение.