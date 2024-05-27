Одесса, Украина, 27 мая, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Чиновник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе за деньги вносил изменения в реестр военнообязанных, помогая призывникам избежать мобилизации. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе госбюро расследований (ГБР) Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, противозаконную схему сотрудник ТЦК использовал с июля 2023 года.

«Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных «Оберег» и исправил данные относительно 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы. Такая услуга стоила уклонистам от 4,5 до 7 тыс. долларов США и позволила чиновнику заработать не менее миллиона американских долларов», — говорилось в сообщении.

Сейчас ГБР установило всех лиц, которые успели воспользовались схемой. Часть из них успела покинуть страну. Оставшихся на территории Украины призывников доставили в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды Вооружённых сил страны.

Чиновника обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ТЦК и раньше попадали в поле зрения правоохранителей за взяточничество. Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля стало известно, что в пяти разных регионах Украины выявили пять новых схем уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Стоимость услуг составляла 10 тыс. долларов. В схеме участвовал начальник военкомата, который вымогал взятки за освобождение от призыва не только у частных лиц, но и у руководителей предприятий, а также сотрудники военно-врачебных комиссий и адвокаты, пояснила СБУ.

В августе 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Он напомнил, что в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбудили 112 уголовных дел, обвинения в коррупции предъявили 33 лицам, в том числе областным военкомам.

После принятого 18 мая закона о мобилизации украинские мужчины всячески стараются избежать отправки на фронт. Закон предусматривает отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, закон вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. В итоге мужчины погибают в реке Тиса, пытаясь пересечь границу с Румынией.

Уклонисты также придумали новый способ побега из страны. Они едут на машине по трассе Одесса — Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП. В этой транзитной зоне останавливаться нельзя, поэтому люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланки.

Сотрудники военкоматов стали нападать на призывников. 16 мая сообщалось, что в Одессе в ходе рейда по мобилизации работники ТЦК избили мужчину в маршрутном автобусе, а после затолкали в свое авто. Пассажирка, которая вела съёмку, сообщила, что сотрудники военкомата распылили в салоне маршрутки перцовый баллончик, а ей угрожали разбить телефон и оскорбляли.