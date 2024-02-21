Киев, 21 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В пяти разных регионах Украины выявили пять новых схем уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Служба безопасности заблокировала ещё пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста… Организаторы предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска», — сообщили силовики.

Уточняется, что стоимость таких услуг составляла 10 тыс. долларов. В схеме участвовал начальник военкомата, который вымогал взятки за освобождение от призыва не только у частных лиц, но и у руководителей предприятий, а также сотрудники военно-врачебных комиссий и адвокаты, пояснила СБУ.

В Закарпатье уклонистов отправляли в страны ЕС вплавь по реке, сообщило ведомство.

«Чтобы вывезти потенциальных призывников за границу Украины, фигуранты сначала подвозили их до приграничной речки, потом показывали «водный маршрут» к зарубежной границе. Гидрокостюм входил в стоимость «услуг», — говорится в сообщении.

Преступные схемы также раскрыли во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях, добавила СБУ.

Как передавало ИА Регнум, первый замглавы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что украинцы, уже приговорённые судами к условному сроку за уклонение от мобилизации, всё равно подлежат призыву в ВСУ. По его словам, суды зачастую прописывают приговор таким образом, чтобы мужчину могли мобилизовать сразу, не дожидаясь окончания срока наказания. Также он добавил, что суды по таким делам идут довольно долго. В 2022 году вынесли 250 приговоров, в 2023-м — около 300.

В Верховной раде призвали наказывать детей уклонистов от мобилизации запретом на поступление в вузы.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что жители страны после сдачи ВСУ Авдеевки начнут активнее бороться с ведущими принудительную мобилизацию сотрудниками военкоматов. Он пояснил, что киевским властям в этом вопросе не поможет никакой закон про мобилизацию.

Бывший премьер-министр Николай Азаров рассказал, что украинцы начали вести списки с личными данными сотрудников местных военкоматов (территориальных центров комплектования (ТЦК. — Прим. ред.), а это может являться предвестником расправ.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине застрелили военкома прямо во время вручения повестки. Лишённые прав люди доведены до безумства, подчеркнули журналисты.