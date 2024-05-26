Одесса, Украина, 26 мая, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Жители Украины придумали новый способ побега из страны с целью избежать мобилизации. Об этом в воскресенье, 26 мая, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Украинцы едут на машине по трассе Одесса-Рени, на которое есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланки», — приводит слова Лебедева Lenta.ru.

При этом он отметил, что ранее украинцы при планировании побега за границу покупали дешёвые транспортные средства, однако теперь чаще стали использовать грузовые автомобили.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон, устанавливающий новые правила мобилизации и предполагающий в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, закон вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления в силу закона об ужесточении мобилизации улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, кратно участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчёркивал, что закон фактически лишил украинских мужчин призывного возраста всех прав. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, закон о мобилизации является актом геноцида украинцев.