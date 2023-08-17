Москва, 17 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Документ появился на сайте президента. Таким образом он ввел в силу решение СНБО от 11 августа.

Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее украинский президент распорядился уволить всех областных военкомов и заменить их военными, участвовавшими в боевых действиях.

Он напомнил, что в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбудили 112 уголовных дел, обвинения в коррупции предъявили 33 лицам, в том числе областным военкомам.

В июле бывшему одесскому военкому Евгению Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.

Только имущества у военкома нашли на 151 миллион гривен (395 млн рублей). Кроме того, правоохранители выяснили, что в период с декабря по февраль Борисова полтора месяца не было на работе без уважительных причин. Офицер провёл время за границей — в Турции, на Сейшельских островах и в Испании. И выехал он туда по серой схеме, хотя раньше представители оперативного командования «Юг» утверждали, что он ездил на лечение.

Помимо этого на протяжении мобилизации на Украине сотрудники украинских военкоматов жестоко и не всегда законно задерживают мужчин призывного возраста, буквально отлавливая тех в общественных местах. Украинские СМИ ранее публиковали десятки видеозаписей о попытках граждан убежать от военкомов, некоторые из этих попыток сопровождались автомобильными погонями и стрельбой.

Решение главы киевского режима об увольнении всех областных военкомов не избавит Украину от коррупции, написал в Telegram-канале политический эксперт Сергей Марков. Он отметил, что Украина настолько коррумпирована, что даже если поставить новых военкомов, те тоже будут воровать.

Политолог Алексей Мухин в беседе ИА Регнум отметил, что киевский режим пытается прикрыть истинную природу украинской государственности фейковой борьбой с коррупцией. При этом психолог Олег Хомяк констатировал, что коррупция на Украине превратилась в несущую конструкцию, без которой это государство перестанет существовать и рухнет.