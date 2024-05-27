Брюссель, 27 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не утвердили окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на приобретение оружия для Украины. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Российские активы политически было согласовано использовать для Украины. В ходе заседания мы одобрили нормативные акты и одобрили мое предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира», — заявил Боррель.

Однако, по его словам, к необходимому единогласию для одобрения военной помощи министры не пришли. Обсуждение переходило в интенсивные и даже горячие дискуссии, добавил Боррель.

Как сообщало ИА Регнум, ранее против передачи активов России на нужды Вооружённых сил Украины выступила Венгрия. По данным британских СМИ, Будапешт блокируют всё, что связано с военной поддержкой Украины. В ЕС уже предложил стране механизм, при котором её доля заблокированных активов не была бы направлена на покупку вооружений. Решение планируется найти до июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут внимательно следить за действиями с замороженными активами. Он напомнил, что подобные действия нарушают все правила и нормы мировой финансово-экономической системы. Позиция Кремля прежняя: и урезанный вариант изъятия средств — не что иное, как экспроприация, добавил Песков.

В постоянном представительстве Российской Федерации при ЕС назвали кражу активов страны путем саморазрушения для Евросоюза. Евросоюз официально возвел воровство в ранг инструментов внешней политики, заявили в постпредстве.