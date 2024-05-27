Ташкент, 27 мая, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Начать строительство атомной электростанции (АЭС) малой мощности в Узбекистане планируют уже нынешним летом. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС

«Росатом» подтвердил неоспоримое лидерство в атомной энергетике, подписав первый в истории экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности», — сказал Лихачев, слова которого приводит «Росатом».

Москва и Ташкент подписали соглашение, которое предусматривает строительство в Узбекистане АЭС с реакторами на 55 МВТ. Лихачев добавил, что это не просто предварительное соглашение. Корпорация приступит к строительству летом 2024 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что станцию АЭС возводить по современным российским технологиям, которые отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Россия и Узбекистан по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Ташкент приняли документы о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. В проекте протокола говорится, что Россия, кроме возведения АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, готова строить АСММ, в которых будет до шести энергоблоков мощностью 55 МВт.

В ходе встречи с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым Путин заявил, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником России. Он отметил, что страны планируют расширять базу взаимодействия, в том числе — за счёт регионального сотрудничества.