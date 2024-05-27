Ташкент, 27 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Технологии, которые будут использовать для создания АЭС в Узбекистане, отвечают строгим требованиям безопасности, заявил 27 мая президент России Владимир Путин по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Сергей Бобылев /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа по центру)

«Подписанный сегодня протокол <…> открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности, по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды», — заявил глава российского государства.

Лидеры России и Узбекистана по итогам государственного визита президента Путина в Ташкент приняли документы о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия, кроме возведения АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, готова построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности, в которых будет до шести энергоблоков мощностью 55 МВт.

Путин 26 мая прибыл в Ташкент с государственным визитом. В рамках него подготовили серию двусторонних соглашений, которые в том числе касаются сотрудничества в сфере мирного атома. На переговорах лидеры двух стран договорились продолжать работать по миграционному досье, а также отметили важность перехода в расчётах на национальные валюты.