Ташкент, 27 мая, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Поставщики из Узбекистана скоро смогут продавать свою продукцию через российский маркетплейс Ozon. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета регионов РФ и Узбекистана.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что на Wildberries объём торговли компаний из республики показал рост в 93%.

«В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой российский маркетплейс — Ozon», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В ходе переговоров он отметил, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником России. При этом страна намерена и дальше двигаться в таком же темпе и делать всё делать для того, чтобы расширять базу взаимодействия между двумя государствами.

Также российский лидер подчеркнул, что для России и Узбекистана очень важно переходить на расчёты в национальных валютах. Он отметил, что банки двух стран укрепляют сотрудничество в финансовых взаиморасчётах. При этом, по итогам минувшего года, доля рубля в двусторонних коммерческих сделках достигла 58% и продолжает расти.