Орел, 27 мая, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Советский районный суд Орла на заседании 27 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу, сообщила пресс-служба районных судов Орловской области в своём паблике «ВКонтакте».

личная страница в соцсети Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев

«Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, избрал в отношении С. Лежнева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, по версии которого Лежнев, используя служебное положение, совершил в составе организованной группы хищение в размере более 76 млн рублей.

Деньги государство выделило на ремонт мостов в Орловской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в частности на реконструкцию Красного моста.

Также деньги из бюджета должны были пойти на завершение капитального ремонта моста «Дружба» через реку Ока на территории Орла и на реконструкцию моста через реку Сосна на автомобильной дороге муниципального значения Вахнова — Вожжево в Ливенском районе в Орловской области.

В суде сообщили, что постановление может быть обжаловано.

Как сообщало ИА Регнум, Лежнева задержали 25 мая и поместили в изолятор временного содержания. Советский районный суд Орла 27 мая сообщил, что против чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В Орловской области уголовное дело о хищении средств, выделенных на реконструкцию Красного моста, возбудили в марте 2021 года. Контракт на реконструкцию объекта заключили в 2020 году, но мост в срок не отремонтировали. Выяснилось, что произошло хищение более 179 млн рублей.