Орел, 27 мая, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Против задержанного 25 мая советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили 27 мая в Советском районном суде Орла.

t. me/lezhnev_sergey Сергей Лежнев

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 31 день.

«Следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — процитировали представителя суда «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, Лежнева 25 мая после задержания доставили в Орёл и поместили в изолятор временного содержания. Как сообщили СМИ, чиновника подозревают в причастности к хищению 76 миллионов рублей при строительстве Красного моста в Орле.

В 2020 году власти Орла заключили контракт на реконструкцию Красного моста, которая должна была завершиться в ноябре 2022 года. В марте 2021 года силовики возбудили уголовное дело о хищении выделенных на реконструкцию Красного моста 179 млн рублей.

В начале января 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о планах выделить ещё 1,3 млрд рублей на реконструкцию Красного моста.