Орел, 26 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, сообщает 26 мая издание «Орловские новости», ссылаясь на свои источники.

Социальные сети Сергей Лежнев

Он доставлен в Орёл и находится в изоляторе временного содержания, отмечается в материале.

По информации издания, последние полтора года Лежнев занимался волонтёрской работой по доставке гуманитарных грузов из Орловской области российским бойцам в зону проведения спецоперации (СВО). Он является ближайшим другом губернатора Андрея Клычкова и отвечает за взаимодействие со СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая стало известно о задержании заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. По сообщениям СМИ, он был задержан при получении взятки. Власов курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, государственной жилищной инспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

В апреле Следственный комитет информировал, что заместителя главы администрации Василеостровского района Петербурга Владлена Родионова задержали при получении взятки. Родионов, отвечавший за регулирование в сфере ЖКХ и строительства в районе, потребовал от гендиректора коммерческой организации взятку за покровительство, лоббирование интересов компании и взаимодействие с госорганами.