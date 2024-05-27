Санкт-Петербург, 27 мая, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из программы, опубликованной на официальном сайте мероприятия.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Сийярто примет участие в одной из сессий 6 июня. Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня.

Как передавало ИА Регнум, Сийярто 27 мая заявил, что Будапешт не будет поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза в нынешнем виде, так как он противоречит его интересам в области энергетики.

Президент России Владимир Путиннаправил приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что тема встречи «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста» весьма актуальна и значима.

Российский лидер подчеркнул, что всё большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы равноправия, учёта законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов.

В 2023 году в ПМЭФ приняли участие 17 тыс. представителей из 130 стран. Участники форума подписали 900 соглашений, общая сумма которых достигла почти 3,9 трлн руб. Кроме того, главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург на встречу с президентом России.