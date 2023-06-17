Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) за время его работы подписали 900 соглашений, общая сумма которых достигла почти 3,9 трлн руб. Об этом 17 июня, в последний день мероприятия, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ ПМЭФ-2023

«На форуме подписано более 900 соглашений на сумму в почти 4 трлн рублей — 3,86 трлн рублей», — сказал он.

Кобяков подчеркнул, что это касается только тех соглашений, где договорённости не составляют коммерческую тайну. Он также сообщил, что в форуме приняли участие 17 тыс. представителей из 130 стран.

ПМЭФ-2023 стартовал 14 июня. На форуме организовали 140 различных мероприятий. Его ежегодно проводят с 1997 года, с 2006 года форум проходит под патронатом президента и при его участии.

В этом году российский лидер Владимир Путин выступил на ПМЭФ 16 июня. Он подчеркнул, что РФ столкнулась с беспрецедентными вызовами, но не отказалась от экономического развития. В настоящее время всем очевидно, что российская экономика продемонстрировала устойчивость.